Karaman'daki İş Kazası
Karaman'da mermer ocağında mermer kesme makinesinden fırlayan elmasla yaralanan işçi hayatını kaybetti.
Karaman'da mermer ocağında mermer kesme makinesinden fırlayan elmasla yaralanan işçi hayatını kaybetti.
Mermer ocağındaki kazanın ardından yaralı olarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan ve ameliyata alınan Osman Demirkol (20), kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Özdemir köyünde bulunan bir mermer ocağında mermer kesen Osman Demirkol (20), makinenin ucundaki elmasın yerinden fırlaması sonucu yaralanmıştı.