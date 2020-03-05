Karaman'daki DEAŞ operasyonu
Haberler » Güncel » Karaman'daki DEAŞ operasyonu - Haber

Karaman'daki DEAŞ operasyonu

Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:00
Karaman'daki DEAŞ operasyonu

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.


Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Mart'ta DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler