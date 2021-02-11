Karaman'daki bıçaklı kavgada 3 kardeşi yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kardeşi yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kılbasan köyünde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Baki Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin, kavgaya karışan ve tutuklanan Baki Ş'nin de aralarında bulunduğu 12 kişiye, "sosyal mesafe kuralına uymamak", "sokağa çıkma yasağına uymama" ve "maske takmama suçlarından 86 bin 400 lira idari para cezası uyguladığı öğrenildi.

Olay

Merkeze bağlı Kılbasan köyünde dün yaşanan olayda, Baki Ş. (45), köy meydanında, kardeş olan Hikmet, Ali ve Oğuzhan Çilek'le tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Baki Ş, yanındaki bıçakla 3 kardeşi yaralamıştı.

Olaydan sonra şüpheli Baki Ş, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin