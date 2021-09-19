Karaman'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Karaman'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk ağır yaralandı.

Piri Reis Mahallesi 675. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.A. (17), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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