Karaman'da ziraat odalarından Barış Pınarına Harekatına destek

15.10.2019 14:21

Karaman'da ziraat odaları yaptığı yazılı açıklama ile Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini açıkladı.



Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye sınırımızda Fırat'ın Doğusunda PKK/YPG gibi terör unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı başlatan şanlı ordumuzun ve kahraman askerlerimizin sonuna kadar yanındayız. Cenabı Allah, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Türkiye'nin kendi güvenliğini temin etmek amacıyla bu askeri operasyonu yapması en tabii hakkıdır. Bu operasyonda millet olarak devletimize ve ordumuza herkesin destek olacağına inancımız sonsuzdur. Devletimiz milli güvenliğimizi ve sınırlarımızı korumak, dindaşlarımız ve soydaşlarımız ile bölge halkını terör örgütleri ve ABD'nin baskısından kurtarmak için bu operasyonu yapmak zorunda kalmıştır. Bu güne kadar sıcak çatışmaya girmeden sabırla diplomatik yolları kullanan devletimiz muhataplarının üzerine düşeni yapmamaları ve ayak sürümeleri neticesinde son çare askeri operasyona karar vermiştir. Bugünden sonra Mehmetçiğimizin gözbebeği peygamber ocağı ordumuzun seferde olduğu bilinci ile siyasi ekonomik hesaplarımızı ve görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak amasız, fakatsız, şartsız gerekli katkıyı desteği sağlamalıyız. Hain terör örgütünün içerideki işbirlikçileri, sempatizanları ve provokatörleri vasıtasıyla çeşitli terör faaliyetlerinde bulunabilecekleri ihtimaline karşı millet olarak uyanık olmalıyız. Mehmetçiğimizin bir sivilin burnu bile kanamaması için hassasiyetle ve özenle yürüttüğü bu operasyonu sosyal medyada ve başka ortamlarda hafife alan, eleştiren iç ve dış mihrakları esefle kınıyoruz. Operasyon nedeni ile ülkemiz ekonomisini vurmakla tehdit eden başta ABD olmak üzere iç ve dış işbirlikçilerine karşı söz konusu vatansa paranın pulun hesabı yapılmaz düsturu ile ordumuzun ve devletimizin tarım camiası olarak şartsız yanındayız. Bu operasyona katılan eline kına yakarak askere gönderdiğimiz ölürsem şehit, kalırsam gazi inancı ile gözünü kırpmadan savaşan Mehmetçiğimize, Ordumuza ve Devletimize Cenab-ı Allah muzafferiyet ihsan etsin ve sağ salim ailelerine dönsünler inşallah, dileklerimizle kamuoyuna duyurur, saygılar sunarız" denildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA