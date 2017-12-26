Karaman'da Zeytin Üreticileri Kooperatif Kuracak

Karaman'da zeytin üreticilerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Karaman Ziraat Odası desteğiyle yürüteceği kooperatifleşme çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.



Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, odada düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Göksu Havzasında ciddi bir zeytin üretimi olduğunu belirtti.



Zeytin üretiminin hızla arttığını, buna karşın pazarlama ve ürünleri değerlendirme konusunda sorunlar yaşandığına işaret eden Muğlu, şunları kaydetti:



"Birçok tüccar Karaman'da zeytin yetiştiğini bile bilmiyor. Tüccar tarafından Karaman'dan satın alınmış zeytin ise ilimizin adı geçmeden piyasaya sürülebiliyor. Üreticimiz zeytinden hak ettiği geliri elde edememektedir. Bu sorunları ancak kooperatifleşme ile aşabiliriz. Çözüm tüm bölgedeki köyleri kapsayacak şekilde kurulacak olan kooperatiftir. Bilinçli bir çalışma ile ilimizdeki zeytin üretimi kısa sürede 8-10 kat artacaktır. Ayrıca kurulacak olan bu kooperatif bölgede üretilen nar pekmez ve diğer ürünlerin değerlendirilmesi konusunda fayda sağlayacaktır."



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Özçalık da kurulacak kooperatifin içeriği, faydaları, kuruluşundan itibaren yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.



Toplantıya, Göksu Havzasında zeytin üretimi yapılan köylerinin muhtarları, ziraat odası delegeleri ve çiftçiler ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Oğuz Gül de katıldı.