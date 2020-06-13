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Karaman'da zeytin büyüklüğünde yağan dolu, ekili arazilere zarar verdi

Karaman'da zeytin büyüklüğünde yağan dolu, ekili arazilere zarar verdi Karaman'da zeytin büyüklüğünde yağan dolu, ekili arazilerde zarara yol açtı.

13.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:24

Karaman'da zeytin büyüklüğünde yağan dolu, ekili arazilere zarar verdi

KARAMAN - Karaman'da zeytin büyüklüğünde yağan dolu, ekili arazilerde zarara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dinek, Çoğlu, Ekinözü, Hamidiye ve Beydilli köylerinde aniden başlayan ve sadece 5 dakika yağan zeytin büyüklüğündeki dolu, arpa, buğday, pancar ve mısır olmak üzere ekili alanlarda hasara neden oldu. Yağan dolu, buğday ve arpada başak bırakmazken, pancar ile mısırda da ciddi hasara neden oldu. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram ile Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, dolunun hasara yol açtığı köylere giderek arazilerde incelemelerde bulundu.

Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, kendilerine çiftçiler tarafından dolu hasarının haber verilmesinin ardından hemen sahaya çıkarak incelemelere başladıklarını belirterek, "Bu gün merkeze bağlı beş köyümüzde aniden başlayan ve 5 dakika süren dolu yağışı ekili alanlara hasar verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız ön tespitte dolunun vurduğu ekili arazilerde yüzde 80'lere varan hasarlar var. Hasar için gerekli tespitler daha sonra net bir şekilde yapılacak. Ben buradan arazilerini dolu vuran çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Ekinözü köyünde arazide bulunan bir çiftçi dolu yağışını cep telefonuna kaydetti.

Karaman'da zeytin büyüklüğünde yağan dolu, ekili arazilere zarar verdi

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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