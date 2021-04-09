Karaman'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

Karaman Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan ramazan ayı öncesinde ekmek üretimi yapan fırınlarda maske, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

Karaman Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan ramazan ayı öncesinde ekmek üretimi yapan fırınlarda maske, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar denetlendi. Yapılan denetimlerde maske ve temizlik kuralları ile birlikte ekmeklerin gramajları kontrol edildi.

Kontroller sonucunda kusurlu görülen işyerleri uyarılırken, denetimlerin ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin