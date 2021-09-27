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Karaman'da yurtların önünde öğrenci hareketliliği

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel
Karaman'da yurtların önünde öğrenci hareketliliği

KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi, 27 Eylül itibarıyla yeniden yüz yüze eğitime başlarken, öğrenciler yerleştikleri yurtların önünde yoğunluk oluşturdu.

KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi, 27 Eylül itibarıyla yeniden yüz yüze eğitime başlarken, öğrenciler yerleştikleri yurtların önünde yoğunluk oluşturdu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bu yıl yapılacak olan 2'nci ve 3'üncü tercihlerin ardından yaklaşık 20 bine yakın öğrenciye eğitim verecek. Öğrenciler ise hafta sonundan itibaren kente gelmeye başladı. Binlerce öğrenci aileleri tarafından kente getirilerek hem özel hem de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlara yerleşti. Bu sırada yurt önlerinde de yoğunluk yaşandı. Öğrenciler, ailelerinden ayrıldıklarında duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.


Karaman'da yurtların önünde öğrenci hareketliliği

Karaman'da yurtların önünde öğrenci hareketliliği

Karaman'da yurtların önünde öğrenci hareketliliği

Karaman'da yurtların önünde öğrenci hareketliliği

Karaman'da yurtların önünde öğrenci hareketliliği

Karaman'da yurtların önünde öğrenci hareketliliği

Karaman'da yurtların önünde öğrenci hareketliliği

Karaman'da yurtların önünde öğrenci hareketliliği

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Son Dakika Haberleri
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