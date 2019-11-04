Karaman'da "Yönetici Gelişim Programı"

04.11.2019 13:48

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan İmam Hatip Okulları Yönetici Gelişim Eylem Planı (YÖGEP) projesi kapsamında okul idarecilerine yönelik "Yönetici Gelişim Programı" kapsamında eğitim veriliyor.

Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Şube Müdürü Hasan Hüseyin Oduncu, YÖGEP'in okul yöneticilerinin eğitim yönetimi alanında kendilerini geliştirmeleri, kurum kültürü, öğrenci ve öğretmenlerin gelişimini destekleyici bilgi, beceri ve tutum geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Oduncu, birincisi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında başarılı bir şekilde uygulanan YÖGEP'in 2019-2020 eğitim-öğretim yılı programının ekim ayı ile birlikte başladığını, kasım, aralık, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan konferans, seminer, uygulama, sunum ve iyi örneklerden oluşan programlarla 6 ay süreyle devam edeceğini söyledi.

Programa il genelindeki Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarının müdür ile müdür yardımcıları katıldı.

Kaynak: AA