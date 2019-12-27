Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)
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Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)

YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİKaraman'da yolcu otobüsünün, karlı yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, yaralı sayısı 22'ye çıktı.

27.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:52
Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)

YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

'da yolcu otobüsünün, karlı yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, yaralı sayısı 22'ye çıktı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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