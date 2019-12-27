Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)
YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİKaraman'da yolcu otobüsünün, karlı yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, yaralı sayısı 22'ye çıktı.
27.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:52
YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
Karaman'da yolcu otobüsünün, karlı yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, yaralı sayısı 22'ye çıktı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA