Yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı
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Yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı

22.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:04
Yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı

Karaman'da çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hamidiye Mahallesi 648. Sokak'ta iki grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada Abdurrahman K. ve Emre K, sopalarla darp edilerek yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı.

Kaçan şüphelilerin yakalaması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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