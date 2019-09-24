Karaman'da yol asfaltlama çalışmaları

24.09.2019 13:38

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentin muhtelif bölgelerinde deforme olan ve altyapı çalışması nedeniyle bozulan yol ve kaldırımların bakım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Kalaycı burada yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yol ve kaldırım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini ve zamanla tahrip olan, altyapı çalışması yapılırken bozulan yol ve kaldırımları asfalt, yama ve tretuvar çalışmasıyla yeniden düzenleyerek tekrar eski haline getirdiklerini belirtti.

Kentin her noktasında alt ve üstyapı çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü belirten Kalaycı şöyle devam etti:

"Karaman'ı daha modern ve yaşanabilir kent haline getirmek için yer ve bölge ayrımı gözetmeksizin tüm ekiplerimizle birlikte gece, gündüz çalışıyoruz. Yaz mevsimi boyunca şehrimizin birçok bölgesinde bir yandan altyapı çalışması, diğer yandan da asfalt, kaldırım, refüj, kavşak ve yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Elektrik, doğalgaz, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı çalışması nedeniyle kazılan yol ve kaldırımları da hızlı bir şekilde onararak yeniliyor ve daha kullanışlı hale getiriyoruz. Elektrik dağıtım şirketi tarafından bazı mahallelerde havai hatları yer altına alma çalışması yapılıyor. Elektrik şirketinin deneme ve bağlantıları sonrası o noktalarda da kaldırımlar ve yollar yenilenecek. Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için şehrimizde asfaltsız yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA