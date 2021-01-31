Karaman'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı

Karaman'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı.

Merkeze bağlı Ağılönü köyünde gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında, köy camisinin minaresine yıldırım isabet etti.

Minare yıkılırken elektrik panosu patladı, camideki elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.

İsabet eden yıldırım nedeniyle köyün sulama kuyusunun da zarar gördüğü, köye içme suyu verilemediği belirtildi.

Köy sakinlerinden Sami Kabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece çok şiddetli yağmur yağdı. Yıldırımın düşmesi sonucu tüm köy adeta sallandı. İçme suyu kuyumuz da zarar gördü. Köyde bütün beyaz eşyaların yandığını öğrendik. Elektrikler kesildi ancak sabah saatlerinde ekipler gelerek onardı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal