Karaman'da yerel tv sahibinin evi kurşunlandı
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Karaman, Kartal, 3. Sayfa

Karaman'da yerel tv sahibinin evi kurşunlandı

Karaman'da yerel tv sahibinin evi kurşunlandı Karaman'da yerel bir televizyon sahibinin evi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

05.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:43
Karaman'da yerel tv sahibinin evi kurşunlandı

Karaman'da yerel tv sahibinin evi kurşunlandı

KARAMAN - Karaman'da yerel bir televizyon sahibinin evi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 478. Sokak'ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağdaş Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kartal (48), gece evine girdikten hemen sonra silah sesleri duydu. Kendisine saldırı yapılabileceğini düşünen Yunus Kartal durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan ilk inceleme sonucu kimliği belirsiz kişi veya kişilerin havaya ateş açarak kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Gündüz evinden çıkarken evinin giriş kapısının duvarlarında tüfekten çıkan saçma izlerini gören Yunus Kartal durumu tekrar polis ekiplerine haber verdi. Yeniden olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri evin avlusunda ve sokakta çalışmalar yaptı.

Olayın Yunus Kartal'ın evine girdikten saniyeler sonra meydana gelmesi, saldırının öldürmek amacıyla mı gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılıyor.

Polis, saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da yerel tv sahibinin evi kurşunlandı

Kaynak: İHA

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Karaman'da yerel tv sahibinin evi kurşunlandı
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