Karaman'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
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Karaman'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karaman'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Karaman'da da 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Karaman'da da 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı.

Yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen uygulama kapsamında, belediye ekipleri yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerden bazılarını kırmızı renge boyamaya başladı. Karaman'da yaya geçitlerinde ilk kırmızı çizgi Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık tarafından çekildi. Program sırasında, sürücüler yollarda geçiş üstünlüğünün öncelikle yayalarda olduğu ve yayalara yol vermeleri hususunda broşür dağıtılarak uyarıldı. Vali Işık, okul öğrencileri ile birlikte hazırlanan pankart ve afişler eşliğinde yaya geçitlerinden karşıdan karşıya geçerek, trafikte yayaların geçiş üstünlüğü hakkında farkındalık oluşturdu.

Programda, gazetecilere açıklama yapan Vali Işık: "Bildiğiniz üzere 2019 yılında trafikte öncelik yayaların sloganı adı altında İçişleri Bakanlığımız tarafından bir kampanya başlatıldı. Bu yıl da yaya önceliği kırmızı çizgimizdir kampanyası ile bu farkındalık devam ettirilmek isteniliyor. Bu kapsamda şu anda ilimizde hem jandarma hem emniyet bölgesinde, 245 tane güvenlik görevlimiz, trafik ve emniyetten sorumlu görevlilerimiz yaya geçitlerinde kontrollerini yapmaktalar. Bu şekilde farkındalık oluşturarak kırmızı çizgimiz yaya önceliğidir sloganı tüm Türkiye'de yayılmaya çalışılıyor" dedi.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin ile daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. - KARAMAN

Karaman'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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