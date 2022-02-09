KARAMAN (Haberler.com) - Kar yağışının devam etmesiyle birlikte bazı illerimizde yarın okullar tatil ilan edildi. Bu illerden birisi de Karaman oldu. Peki, Karaman'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Karaman'da okullar tatil mi ilan edildi? Resmi açıklama yapıldı mı? Detaylar haberimizde...

KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 ŞUBAT PERŞEMBE 2022)

Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Valilikten yapılan açıklamalara göre yarın 4 ilimizde okullar tatil olacak. 9 Şubat bugün 8 ilimizde okullar tatildi. Yarın ise 4 ilimizde okullar tatil olacak

Yarın okulların tatil olacağı iller ve ilçeler:

- Karaman

- Konya

- Niğde

- Çankırı

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