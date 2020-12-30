Karaman'da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Karaman'da hırsızlık iddiasıyla adliyeye çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler daha önce meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştığını tespit ettikleri B.K. (39) ve H.A'yı evlerinde gözaltına aldı. Şüpheli B.K'nin evinde yapılan aramada, çok miktarda telefon kablosu, kablo kesmeye yarayan keski gibi suç aletleri ele geçirildi.

Ekipler ayrıca H.A'nın ise geçmişte yaşanan 5 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi.

Karakoldaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin