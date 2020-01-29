Karaman'da "Yabancı İşçi Çalıştırma ve Mevzuatı Uygulamaları" semineri
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Karaman'da "Yabancı İşçi Çalıştırma ve Mevzuatı Uygulamaları" semineri

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Karaman Ziraat Odası organizasyonuyla "Yabancı İşçi Çalıştırma Mevzuatı ve Uygulamaları" semineri düzenlendi.

29.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:32
Karaman'da

Ticaret ve Sanayi Odası, Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Karaman Ziraat Odası organizasyonuyla "Yabancı Çalıştırma Mevzuatı ve Uygulamaları" semineri düzenlendi.

Karaman SMMMO toplantı salonunda düzenlenen seminerin açılışında konuşan Karaman SMMMO Sekreteri Halim Dönmez, günümüzde gerek küresel gerekse ihtiyaçtan dolayı yabancı işçi çalıştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bilgi eksikliğinden dolayı işverenlerin ve çalışanların zarar görmemesi için bu toplantının düzenlendiğini söyledi.

Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uzmanı Sevil Şenses ve Uzman Yardımcısı Emre Ünal birer sunum yaparak katılımcıların sorularını cevapladı.

Kaynak: AA
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