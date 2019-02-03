Karaman'da Vatandaşların Leğen ve Tepsilerle Kayak Keyfi

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen kızak şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe Belediyesi tarafından Delikkaya Mevkisi'nde düzenlenen şenliğe, ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Belediyenin yaptırdığı 400 kızak katılımcılara yetmedi. Bunun üzerine vatandaşlar evlerinden getirdikleri poşet, leğen ve tepsilerle gönüllerince kaymanın zevkini çıkardı.

Çocuk, genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği şenliğe katılanlara, Belediye tarafından sucuk ekmek ikram edildi.

Belediye Başkanı Hayri Samur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toroslar'da kurulu ilçenin bazı bölümlerinde 3 metreden fazla kar olduğunu söyledi.

Sarıveliler'de kayak pisti olarak düzenlenmeye uygun birçok yer bulunduğunu ifade eden Samur, şunları kaydetti:

"İlk defa yaptığımız bu etkinlikte ilçe halkını bir araya getirmek istedik. Aynı zamanda öğrencilerimize bir yarıyıl hediyesi vermiş olduk. Biz belediye olarak 400 kızak yaptırdık. Kaymak isteyen binden fazla insan var. Kayanlar kızaklarını başkalarına devrediyor. Evlerinden tepsilerini getirenler var. Çocuklar, gençler eğleniyor. Bu kadar ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. Bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz."

Birçok yerde taşıma karla kayak pisti yapılmaya çalışıldığını belirten Samur, "İlçemize bir kayak tesisi yapılması için çalışmaları başlattık. Turizmin kalbinin attığı Alanya'ya 70 kilometre uzaklıktayız. Yapımı devam eden yollar tamamlandığında bu mesafe 40 dakikaya inecek. Yani insanlar Alanya'da denize girip 45 dakika sonra ilçemizde karın tadını çıkarabilirler." diye konuştu.

Kaynak: AA