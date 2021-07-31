Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu
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Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Haberler | Güncel

Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu Beş saat içerisinde 2 tır dolusu yardımın toplandığı Karaman'da, birçok vatandaş yardım edebilmek için marketlere koştu Karaman'da vatandaşlar Manavgat'a yardım için seferber oldu.

Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu

Beş saat içerisinde 2 tır dolusu yardımın toplandığı Karaman'da, birçok vatandaş yardım edebilmek için marketlere koştu

KARAMAN - Karaman'da vatandaşlar Manavgat'a yardım için seferber oldu.

Karaman'da belediyenin çağrısı ve sosyal medya üzerinden örgütlenen binlerce vatandaş Manavgat'a yardım için Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına koştu. Çoğu vatandaş özel arabalarıyla evlerinden getirdiği yardım malzemelerini görevlilere teslim ederken, bazı vatandaşlar da yardım için marketlerden alışveriş yaptı. Gönüllüler tarafından kolilere koyulan yardım malzemeleri alanda bekleyen tırlara tek tek yüklendi. Ellerindeki yardım malzemeleri ile alana gelen genç ve yaşlı vatandaşlar da dikkatlerden kaçmadı. Su, ayçiçek yağı, çocuk bezi başta olmak üzere birçok yardım malzemesi kısa sürede toplandı. Toplanan yardım malzemelerinin arasında ise en çok dikkati çeken köpek maması ile bir vatandaşın kamyonetiyle alana getirdiği yonca balyaları oldu.

Yardımda bulunan vatandaşlar, "Yangın bizleri de çok üzmüştür. Oradaki vatandaşların yaraları bizim yaramızdır. Oradakilerin yaralarını sarmak için elimizden geleni yaparız" dediler. Toplanan yardımlar daha sonra Karaman'dan Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.

Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu
Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu
Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu
Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu
Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu
Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu
Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu
Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu
Karaman'da vatandaşlar Manavgat için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı

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