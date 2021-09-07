Karaman'da vaka sayısındaki artış ve aşılama çalışmaları değerlendirildi
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Karaman'da vaka sayısındaki artış ve aşılama çalışmaları değerlendirildi

Karaman'da vaka sayısındaki artış ve aşılama çalışmaları değerlendirildi
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapılan toplantıda, kentte yeni koranavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve aşılama çalışmaları değerlendirildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapılan toplantıda, kentte yeni koranavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve aşılama çalışmaları değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda oda başkanlarıyla bir araya gelen Vali Işık, temmuz ayında başlayan normalleşme süreci ile toplumda başlayan rehavet nedeniyle Kovid-19 vaka sayısında önemli bir artış meydana geldiğini belirtti.

Işık, bu yaşanan olumsuz tablonun nedeninin maske, mesafe ve temizlik kurallarının göz ardı edilmesi ve aşılama çalışmalarındaki durağanlık olduğunu aktardı.

İlde son dönemde yaşanan vaka sayısındaki artışın endişe verici boyutlarda olduğunu ifade eden Işık, koronavirüs haritasına bakıldığından her ne kadar aşılama çalışmalarında ilde mavi renge döndüğü görülüyor ise de tedbirlerin göz ardı edilmesi ve yaşanan rehavet sonrasında son günlerde ilde yaşanan vaka sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Oda başkanlarına Kovid-19 salgını ile mücadele de verdikleri destek ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Vali Işık, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu süreci en iyi ve en sağlıklı şekilde yönetebilmemiz için kendimize yol haritamızı çizmemiz ve uygulamaları buna göre hayata geçirmemiz gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının toplumun her kesimine yeniden hatırlatılması çok önemli. Topyekün verilecek salgınla mücadelenin istenilen sonucu vermesi ve tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması ve aşılama çalışmalarının hız kazanması büyük önem arz ediyor."

İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun da katılımcılara ildeki aşılama çalışmalarının geldiği son durum hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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