Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü

Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu bir kişi, hayatını kaybetti.

Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu bir kişi, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi 1841. Sokak'ta bulunan marketler zincirinin şubesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, market sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen ve bir çocuk babası olan Orhan Şafak Sezgin'in (35) üzerine yük asansörü düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Şafak Sezgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyarak markete gelen Şafak Sezgin'in yakınları ise sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sezgin'in cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar İlker Kaleli Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 15:18:52. #1.13#

title