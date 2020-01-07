Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
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Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

07.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:34
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

'da yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ö. H.K. ve H.E. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına alırken, satışa hazır 4 paket esrar ve 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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