Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden birisi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden birisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.E.G. ile A.A. isimli kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönde duyum alması üzerine şahısları takibe alarak yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu maddesi 21 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.E.G. mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:07:58. #1.16#

title