Karaman'da uyuşturucu ticareti zanlısı 3 kişi tutuklandı
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Karaman'da uyuşturucu ticareti zanlısı 3 kişi tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

07.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:58
Karaman'da uyuşturucu ticareti zanlısı 3 kişi tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, M.Ö, H.K. ve H.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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