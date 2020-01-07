Karaman'da uyuşturucu ticareti zanlısı 3 kişi tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, M.Ö, H.K. ve H.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.