Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıstan biri tutuklandı.

11.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:36
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıstan biri tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu A.B. ve H.E.'nin yaptığı bilgisine ulaştı.


Harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda, şüphelilere ait adreslerde 201 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden A.B, tutuklandı, H.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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