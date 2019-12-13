Karaman'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
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Karaman'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

13.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:36
Karaman'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ü'nün kentte uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.


Evde yapılan aramada 461 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi.


Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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