Karaman'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Karaman'da uyuşturucu satarken yakalan şüpheli tutuklandı.
Karaman'da uyuşturucu satarken yakalan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada Mehmet C'nin başka illerden getirdiği uyuşturucuyu kentte sattığı bilgisine ulaştı.
Yapılan operasyonda şüpheli yakalandı, evinde yapılan aramada 186 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak ve polise mukavemet suçlarından tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin