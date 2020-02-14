Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda, A.K ve A.İ'yi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.