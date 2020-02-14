Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi.

14.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:08
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda, A.K ve A.İ'yi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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