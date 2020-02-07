Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

07.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:18
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada, M.B, M.Ö. ve Ö.Ö'nün uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı. Başlatılan çalışma kapsamında üç şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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