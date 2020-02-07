Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

07.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:18

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada, M.B, M.Ö. ve Ö.Ö'nün uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı. Başlatılan çalışma kapsamında üç şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA