Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
02.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:08
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.Ç ve M.K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Kaynak: AA