Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
31.07.2020 00:24 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:22

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipleri belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 5.50 gram esrar, 127 adet ectasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.G. isimli kadın ile A.D, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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