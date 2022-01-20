Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sattığından şüphelendikleri O.A. ve M.I'yı takibe aldı.

Karaman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yapılan operasyonda şüphelilerin evlerinde 143 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karaman, Güncel, Haber

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