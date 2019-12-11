Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Haberler » 3. Sayfa » Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Haberler

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıstan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:10
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

'da yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıstan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu A.B. ve H.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu şüphelilere ait adreslerde, 201 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler