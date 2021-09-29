Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.F.B, L.A, A.T, ve H.A'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 185 adet sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 1 av tüfeği, 3 tabanca ve 103 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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