Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Muammer Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

KARAMAN'da, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 1'i İran ve 4'ü Afganistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

KARAMAN'da, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 1'i İran ve 4'ü Afganistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından daha önce belirlenen adreslere, dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.U. ile İran uyruklu M.G. ve Afganistan uyruklu E.P., A.T., M.R. ve H.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; satışa hazır paketler halinde eroin, metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Afganistan, İran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title