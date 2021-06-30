KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 4'Ü KADIN, 20 GÖZALTI

KARAMAN'da uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kadın, 20 kişi gözaltına alındı.

KARAMAN'da uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kadın, 20 kişi gözaltına alındı. Şebekenin uyuşturucuya alıştırdıkları genç kızları, fuhuş yapmaya zorladıkları öne sürüldü.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte birbiriyle bağlantılı iki şebekenin, uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunlardan şebekenin elebaşı Yakup Ç.'nin geçen hafta Gaziantep'te Karaman'a uyuşturucu getirmek isterken yakalanıp tutuklandığı belirlendi. Yine başka bir şebeke üyesinin de daha önce yapılan operasyonda tutuklandığı tespit edildi.

Bugün ekipler, belirlenen 22 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4'ü kadın, 20 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin yakını kadın, arama yapacak polisleri eve almak istemedi. Polis, kadını ikna ederek içeri girdi. Şebekenin uyuşturucuya alıştıkları genç kızları, fuhuş yapmaya zorladıkları öne sürüldü.

Operasyon kapsamında 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı