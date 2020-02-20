Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

20.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:33

KARAMAN'da polis tarafından yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmada, Afganistan uyruklu G.M.A., evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 60 gram eroin ele geçirildi.

Başka bir adrese yapılan ikinci bir operasyonda da G.T. ve D.T. gözaltına alındı, evde yapılan aramada da bir miktar hap ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi yapılan emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA