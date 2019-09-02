Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

02.09.2019 16:49

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayşe E. ve Mahmut K.'nin kente uyuşturucu hap getireceği yönünde ihbar alması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Karaman-Konya kara yolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Şahıslara ait bavullarda yapılan aramada 2 bin 10 ecstasy uyuşturucu hap, 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Otobüste bulunan Ayşe E., Mahmut K. gözaltına alındı.

Polis, 2 şüphelinin Karaman'da bağlantı kurdukları Kenan G'yi ise evinde gözaltına aldı. Kenan G.'nin evinde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA