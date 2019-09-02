Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

02.09.2019 16:49
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayşe E. ve Mahmut K.'nin kente uyuşturucu hap getireceği yönünde ihbar alması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Karaman-Konya kara yolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Şahıslara ait bavullarda yapılan aramada 2 bin 10 ecstasy uyuşturucu hap, 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Otobüste bulunan Ayşe E., Mahmut K. gözaltına alındı.

Polis, 2 şüphelinin Karaman'da bağlantı kurdukları Kenan G'yi ise evinde gözaltına aldı. Kenan G.'nin evinde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kaynak: AA
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