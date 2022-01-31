KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 KİŞİ TUTUKLANDI

KARAMAN'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan U.Ç. ve M.A.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde kenevir yetiştirmek için bir bölümü adete seraya çevirdikleri belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, U.Ç.'nin evinde yetiştirdiği kenevir bitkisinden elde ettiği esrarı sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından U.Ç. ve birlikte satışını gerçekleştirdiği M.A.Y'nin evine operasyon düzenledi. U.Ç.'nin evinde yapılan aramalarda 65 gram metamfetamin, 27 gram esrar, 21 adet uyuşturucu hap, 11 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şüphelilerin kenevir yetiştirmek için evilerinin bir bölümü adete seraya çevirdikleri belirtildi. Gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.