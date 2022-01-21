KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan O.A. ve M.I., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte O.A. ve M.I.'nın sokaklarda uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. O.A. ve M.I.'yı bir süre takip eden ekipler bugün sabah saatlerinde evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda O.A. ve M.I. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise satışa hazır bir miktar uyuşturucu hap, esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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