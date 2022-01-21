KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan O.A. ve M.I., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan O.A. ve M.I., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte O.A. ve M.I.'nın sokaklarda uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. O.A. ve M.I.'yı bir süre takip eden ekipler bugün sabah saatlerinde evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda O.A. ve M.I. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise satışa hazır bir miktar uyuşturucu hap, esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Karaman, Polis, Güncel, Haber

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