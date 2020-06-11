Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

11.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:57

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.S. ve M.K. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada ise sentetik uyuşturucu ilaç, 1 adet tabanca ile 6 adet mermisi ve uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

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