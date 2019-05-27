KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KARAMAN'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Fevzi N. ve Seda E., adliyeye sevk edildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Fevzi N. ve Seda E.'nin kente uyuşturucu hap sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Polis, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı daha önce belirleyip takibe aldı. Kent merkezi girişinde de yapılan operasyonla araç durduruldu. Yapılan aramada bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Fevzi N. ve Seda E. de gözaltına alındı. İki kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

(

Kaynak: DHA