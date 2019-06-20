Karaman'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

Karaman'da sokaklarda uyuşturucu hap sattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 980 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri kentte, sokaklarda uyuşturucu hap satıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, M.F.A. ve U.Z., Karaman'a getirdikleri hapları sattıklarını tespit etti. Ardından düzenlenen operasyonla M.F.A. ve U.Z., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 980 adet uyuşturucu hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi. 2 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.F.A.'nin kendisini görüntüleyen gazetecileri doğru bakıp eliyle müstehcen hareket yapması dikkat çekti.

Kaynak: DHA