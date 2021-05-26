Karaman'da uyuşturucu operasyonu
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman'da uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Savaş S, Ali Beke U, Sami A. ve Ferhat S'yi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde 281 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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