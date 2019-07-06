Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.N'nin (48) sokakta uyuşturucu maddesi sattıkları yönünde bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ş.N'yi uyuşturucu madde ticareti yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 71 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA