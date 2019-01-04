Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada, kent merkezinde H.N. ve D.U'nun uyuşturucu sattığını tespit etti.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 565 gram esrar ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA