Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde ikamet eden Y.Ç'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Şüphelinin Karaman merkezdeki evinde yapılan aramada, 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: AA