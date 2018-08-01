Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı.
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Afganistan uyruklu Ziyaul Hagh T. ile İran uyruklu Amir Hossein K. (27) ve Seyedgholam Hossein K'yi (30) takibe aldı.
Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda 20 gram afyon sakızı, 33 uyuşturucu hap ve 2,5 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Amir Hossein K'nin Karaman Devlet Hastanesinde çekilen röntgen filminde, midesinde kapsüller olduğu tespit edildi.
Şüphelinin midesinden çıkarılan kapsüllerde 30 uyuşturucu hap, 16,5 gram eroin ve 8 gram afyon sakızı çıktı.
Amir Hossein K'nin, İran'dan Türkiye'ye midesinde getirdiği uyuşturucuyu Karaman'da satmaya çalıştığı iddia edildi.
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Amir Hossein K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.